Киевский режим снова трясет. Разворачивается схватка за власть. И главный претендент на роль «разрушителя» сегодняшнего порядка — не какой-нибудь оппозиционный ветеран, а человек, которого еще недавно мало кто воспринимал всерьез как политика. Михаил Федоров, бывший министр обороны, уволенный с громким скандалом, вдруг оказался на вершине рейтингов доверия. И это явно не случайность.

Уволили — и он стал популярнее вдвое

Социологи из украинской Rating Group опубликовали данные, от которых у многих на Банковой наверняка повысилось давление. Оказывается, 72% украинцев не поддержали увольнение Федорова с поста министра обороны. А его рейтинг доверия после отставки не рухнул — он вырос. С 35% до 65%. Вдвое, почти в один момент.

Такого в украинской политике не бывало давно. Обычно отставка — это политическая смерть. Но здесь всё работает наоборот: чем громче хлопнула дверь, тем больше народ хочет видеть уволенного в кресле президента.

В нынешнем рейтинге доверия Федоров — второй. Впереди него только Валерий Залужный, бывший главнокомандующий, ныне посол в Лондоне — 70% голосов. Третье место у Кирилла Буданова* с 62%. А Владимир Зеленский — лишь четвертый, 59%. Президент страны — четвертый в рейтинге доверия собственных граждан. Это говорит о многом.

За кулисами: кто раскручивает Федорова

Вот вопрос, который реально интересует аналитиков: откуда такой взлет? Рейтинги не растут сами по себе, тем более в два раза, тем более за несколько недель.

Алексей Громский, аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций, прямо указывает на Rating Group: компания тесно связана с западными политическими фондами и во многом живет на их гранты. По его словам, и европейские, и американские партнеры Киева сегодня очень заинтересованы в том, чтобы «послать привет» Зеленскому — намекнуть ему, что он не незаменим. Инструмент для такого намека — рейтинг Федорова.

Британская The Times уже написала со ссылкой на источник в военных кругах: экс-министр вполне может участвовать в следующих президентских выборах. Причем источник добавил, что поведение Федорова после увольнения уже очень напоминает предвыборную кампанию.

Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг», формулирует жестче: Федоров представляет интересы Вашингтона или Лондона.

«Специально обученные люди провели с ним работу — вероятно, еще до его назначения министром обороны», — говорит политтехнолог.

Это не конспирология — это стандартная практика для страны, которая полностью зависит от внешней поддержки.

Дроны, деньги и лондонские связи

Чтобы понять, почему именно Федоров стал «любимцем» Запада, нужно вспомнить его карьеру. Сначала он возглавлял Министерство цифровой трансформации, потом перешел в Минобороны. И на обоих постах занимался одним и тем же: выстраивал Украину как испытательный полигон для новейших западных вооружений — особенно беспилотных систем.

Громский перечисляет конкретику: Федоров лично договаривался о финансировании с бывшим канцлером британского казначейства Рейчел Ривз, выстраивал схемы поставок дронов через структуры Евросоюза. А с американской стороны — сенатор от Вирджинии Марк Уорнер публично ссылался на Федорова, когда критиковал Трампа за использование дорогих ракет вместо дешевых украинских дронов. И, по данным аналитиков, именно через Уорнера Федоров подписывал письма о намерениях по поставкам с США.

Все это — не просто рабочие контакты. Это готовая сеть связей с военно-промышленным комплексом ключевых западных стран. Человек, который умеет разговаривать с такими людьми — и которому эти люди доверяют, — стоит дорого. Особенно если завтра ему понадобится кресло президента.

Улица вышла — и это не случайно

Параллельно с ростом рейтингов на Украине начались протесты. Не в одном городе — сразу в 11 или 12 регионах. Люди выходят с требованием вернуть Федорова в должность и с критикой в адрес Зеленского.

Громский обращает на это особое внимание:

«Участники многочисленных „майданчиков" еще вчера не знали, кто это такой. А тут вышли единым строем».

По его убеждению, акции организованы извне — и это именно скоординированная кампания, а не стихийное народное возмущение. Технология уличного давления плюс социологические данные — классический западный набор для политического переформатирования.

Причем, судя по динамике, это только начало. Если кампания будет продолжаться по той же схеме, рейтинг Федорова продолжит расти — а Зеленский продолжит падать.

«Зеленский сдастся»: немецкий журналист уже делает ставку

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер высказался предельно откровенно: украинский президент умеет реагировать на давление — и реагирует быстро.

«Становится понятно, что стоит оказать достаточное давление — и Зеленский может довольно быстро отступить», — сказал журналист.

Зеленский, по всей видимости, это тоже понимает. Эксперты указывают: он попытается встроить Федорова в систему — точно так же, как встроил Залужного, отправив того послом в Лондон. Дать должность, но не дать трибуну. Проблема в том, что Федоров — человек, который умеет использовать любой пост для собственного пиара. Минченко прямо предупреждает:

«Бывают такие люди, которые самые малозначительные посты ухитряются использовать как инструмент для активного пиара».

Федоров, похоже, именно такой.

Если Федоров вернется к власти

Громский расставляет точки над «и»: при Федорове конфликт продолжится. Только этот человек будет более удобен для Запада — как инструмент выжимания из Украины максимума возможного. Страна окончательно превратится в полигон для испытания новейших вооружений против российской армии. Напряженность на фронте вырастет. Это не прогноз — это логика уже подписанных меморандумов и контрактов.

На переговоры при Федорове-президенте рассчитывать не стоит — аналитики в этом единодушны. Он слишком плотно связан с Лондоном, а Лондон мирного урегулирования не хочет. Громский говорит прямо: судьба Украины при любом раскладе будет решаться на поле боя — «и при Зеленском, и при Федорове».

Минченко добавляет нюанс: любой преемник Зеленского теоретически получит больше маневра — у него не будет груза уже принятых решений. Но воспользуется ли этим Федоров? Скорее нет.

«На переговоры с Россией любой руководитель Украины пойдет только в ситуации крайней необходимости. Сегодня, с точки зрения Киева, такой необходимости нет», — констатирует аналитик.

Итог: раскол, который уже не скрыть

Украинская элита раскололась — и это уже не теория. Это факт, который видно невооруженным взглядом: рейтинги, протесты, западные инсайды в британских газетах, американские сенаторы, ссылающиеся на уволенного министра. Всё это — звенья одной цепи.

Федоров пока не объявил о президентских амбициях официально. Но его действия говорят сами за себя. А те, кто стоит за ним, давно сделали ставку. Вопрос только в том, хватит ли им терпения — и нервов у Зеленского.

* - Росфинмониторинг внес Кирилла Буданова* в перечень террористов и экстремистов