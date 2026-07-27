Премьер Британии не привезет собаку на Даунинг-стрит из-за кота Ларри

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм сообщил, что не перевезет свою собаку в резиденцию на Даунинг-стрит, чтобы не нарушать спокойствие обитающего там кота Ларри.

По словам Бернэма, его псу Акселю помеси бишона-фризе и пуделя "придется остаться на севере" Англии.

"Не думаю, что страна была бы мне благодарна, если бы я привез Акселя сюда и нарушил привычный мир Ларри", - сказал бывший мэр Манчестера, занявший премьерский пост ровно неделю назад в интервью вещательной корпорации Би-би-си, добавив, что у его собаки "есть эта черта маленького сердитого человечка".

Ларри в X признался, что явно не поладил бы с собакой нового хозяина резиденции. "Прямо в точку", - говорится в посте, размещенном в аккаунте, который ведется от имени Ларри.

Кот Ларри живет в резиденции британского премьера с 2011 года. За это время он был свидетелем смены шести глав правительств Великобритании: Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера. Животное взяли из приюта, у него есть официальная должность главного мышелова при секретариате британского кабинета министров. На странице Ларри в X часто публикуются саркастические посты, в которых упоминаются британские политики.