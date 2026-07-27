Действия Запада против России и Ирана назвали отчаянием

Запад отчаялся добиться успеха в честном бою против Ирана и России, поэтому все чаще прибегает к кибератакам, фейкам и манипулированию общественным мнением. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали на открытии образовательной программы Positive Hack Camp, передает ТАСС.

«Враги, отчаявшиеся добиться успеха с помощью чисто военных или экономических атак, прибегают к киберинструментам и психологическим операциям», — сказал дипломат.

По словам Джалали, для противодействия гибридной и информационной войне необходимы не только технические знания, но и гражданская ответственность, а также единство подходов между странами, подвергающимися воздействию.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи призвал Запад лучше контролировать президента Украины Владимира Зеленского после украинской атаки на иранское торговое судно в Каспийском море. Он указал, что действия Киева противоречат Уставу ООН и «являются опасной авантюрой, которая повлечет за собой ответные меры».