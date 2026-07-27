Иран призвал РФ к совместной борьбе с киберугрозами

Иран и Россия находятся на передовой борьбы с киберугрозами, и Тегеран призывает Москву к расширению сотрудничества в этой сфере, заявил посол республики в РФ Казем Джалали.

"Исламская Республика Иран и Российская Федерация в силу своего геополитического положения и активной роли в международных отношениях находятся на передовой борьбы с киберугрозами. В последние годы наша критическая инфраструктура - от сетей энергоснабжения и водоснабжения до транспортных, банковских и коммуникационных систем - подвергалась сложным атакам со стороны государственных и негосударственных субъектов, движимых политическими, экономическими мотивами или [которые] преследовали цель диверсий, - сказал дипломат на открытии Positive Hack Camp в Москве. - Нам требуется стратегическое планирование, постоянные инвестиции в человеческий капитал и эффективное международное сотрудничество".

По его словам, "киберпространство стало главной ареной конкуренции за влияние, где традиционные границы стерты".

"Сегодня важны общее понимание и коллективная решимость противостоять этим рискам", - подчеркнул посол.

Positive Hack Camp - ежегодный образовательный интенсив по практической кибербезопасности, предназначенный для молодых специалистов в области информационной безопасности из России и зарубежных стран. Проект проводится компанией Positive Technologies при поддержке Минцифры РФ.