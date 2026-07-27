$78.0388.89

Иран обратился к Западу с призывом о Зеленском

Lenta.ru

Запад должен лучше контролировать президента Украины Владимира Зеленского после украинской атаки на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Эсмаил Бакаи, передает Mehr.

Иран обратился к Западу с призывом о Зеленском
© Global Look Press
«Те, кто поддерживает правительство Украины, должны нести ответственность. Последствия таких действий будут непредсказуемыми (...). Поведение президента Украины напоминает действия анархистов, совершавших накануне Первой мировой войны демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу», — подчеркнул дипломат.

Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину

Бакаи также призвал западные страны «лучше контролировать» Зеленского, поскольку «действия Киева противоречат Уставу ООН и являются опасной авантюрой, которая повлечет за собой ответные меры».

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. На судне произошел взрыв, в результате которого один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действия украинской стороны не останутся без ответа.