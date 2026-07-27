Иран обратился к Западу с призывом о Зеленском

Запад должен лучше контролировать президента Украины Владимира Зеленского после украинской атаки на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Эсмаил Бакаи, передает Mehr.

«Те, кто поддерживает правительство Украины, должны нести ответственность. Последствия таких действий будут непредсказуемыми (...). Поведение президента Украины напоминает действия анархистов, совершавших накануне Первой мировой войны демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу», — подчеркнул дипломат.

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Бакаи также призвал западные страны «лучше контролировать» Зеленского, поскольку «действия Киева противоречат Уставу ООН и являются опасной авантюрой, которая повлечет за собой ответные меры».

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. На судне произошел взрыв, в результате которого один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действия украинской стороны не останутся без ответа.