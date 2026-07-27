Тегеран примет решение об ответе Киеву на гибель иранского моряка

Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море и примет решение об ответе. Об этом заявил ТАСС посол республики в России Казем Джалали.

"Глава нашего МИД [Аббас Арагчи] подчеркнул, что Иран оставляет за собой право ответа. Все решения [по этому поводу], которые отвечают интересам Исламской Республики Иран, будут приниматься внутри Ирана нашим руководством", - сказал посол, отвечая на вопрос о возможности военных шагов.

25 июля МИД Ирана заявил, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб член экипажа.