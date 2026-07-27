Обзор иноСМИ: три пути для Трампа в Иране и причины увольнения Федорова

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Иранская ловушка для Трампа

Война с Ираном загнала в стратегический тупик президента США Дональда Трампа, который всегда говорил о своей непредсказуемости. Есть всего три пути урегулирования конфликта, который постепенно перечеркивает все, чего Трамп добился во время своего президентского срока, пишет американская газета The New York Times.

По данным издания, президент США может начать воевать еще жестче, но Америка почти исчерпала запасы ракет-перехватчиков, усилить экономическую блокаду, но для этого придется держать группировку в регионе, рисковать жизнями солдат и отношениями с союзниками, или просто объявить себя победителем и уйти.

«Если Трамп уйдет и позволит Ирану сохранить ядерное топливо, а также распоряжаться в Ормузском проливе, он признает свое поражение. Тогда Трампу так и не удастся решить проблему, из-за которой он начал воевать, зато это создаст новые огромные трудности для мировой энергетики. Этот итог навсегда определит то, как его запомнят», - констатировали журналисты.

Что стоит за увольнением Федорова?

Решение об увольнении Михаила Федорова с поста министра обороны Украины было принято в Париже и связано с огромными финансовыми потоками и борьбой за контроль над ними. К такому мнению пришло итальянское издание L’Antidiplomatico.

По мнению осведомленных источников, причиной увольнения Федорова стало получение Украиной от Европы 90 миллиардов евро и борьба за контроль над этими деньгами. При этом, «один только намек на перераспределение денег привел к отставке правительства».

«Возвращение Федорова возможно: оно зависит от подпольных договоренностей основных оружейных картелей, а точнее, от личных договоренностей пяти-шести новых олигархов оружейного рынка», - говорится в статье.

ЕС рассматривает новый подход к санкциям против России

Блокировка Грецией нового крупного санкционного пакета привела к тому, что в Брюсселе начали рассматривают новые варианты наложения санкций на Россию. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

В ЕС намерены найти способ избежать использования европейскими странами права вето в ходе переговоров. Сейчас как в Еврокомиссии, так и среди наиболее проукраински настроенных государств-членов союза, набирает популярность идея согласования и принятия санкций индивидуально или небольшими тематическими блоками.

«Это мог быть последний «пакет» санкций. Совершенно очевидно, что этот подход больше не работает», - пояснил один из источников издания.

Meta* рекламировала «раздевающие» приложения

Соцсети Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) регулярно размещали рекламу с ИИ-приложениями, позволяющими «раздевать» пользователей, что запрещено политикой компании. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации Tech Transparency Project, за последние месяцы с помощью пекинской компании GatherOne Inc. в соцсетях было размещено около 7600 объявлений с рекламой приложений, которые с помощью искусственного интеллекта могут накладывать лица на обнаженные тела и создавать порнографические снимки и видео. При этом руководитель отдела политики безопасности женщин в Meta* Синди Саутвуорт подчеркнула, что на платформе не допускается размещение интимных изображений, полученных без согласия, а «все рекламодатели обязаны соблюдать рекламные стандарты».

Израиль «намерен сопротивляться» требованию США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совещания кабинета министров заявил о том, что США требуют отвода израильских войск из сектора Газа, Ливана и Сирии. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил 13-й канал израильского телевидения.

При этом глава правительства проинформировал министров, что он «не намерен отступать и будет сопротивляться» таким требованиям американцев.

«Я скажу им «нет»», - заверил Биньямин Нетаньяху.

* Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.