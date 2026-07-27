МИД Белоруссии: ЕС заигрался с санкциями, которые бьют по сообществу

Санкции Евросоюза против Белоруссии и России прежде всего бьют по Западу, изолируя сообщество. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

"От каждого нового пакета санкций хуже всего Европейскому союзу и его гражданам", - сказал он.

Белоруссия, по словам главы МИД, гораздо легче переносит рестрикции.

"А у нас с Россией, пожалуйста, вся огромная Евразия, Африка, пространство евразийское, где мы вместе формируем пространство стабильности, безопасности, сотрудничества", - пояснил он.

Рыженков добавил, что белорусские товары могут экспортироваться не через балтийские порты в ЕС, а через российские. "В общем-то, уже заигрался Европейский союз с этими санкциями. И, прежде всего, сегодня мы же все видим, насколько сами люди Европейского союза страдают от того, что они отдалены и от рынков, что нет дешевых и надежных энергоносителей, ресурсов, которые раньше поставлялись, самолеты не летают, значит, транспортно-логистические цепочки для Европейского союза затруднены", - констатировал он.