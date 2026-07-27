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Требование Литвы осуждать действия России для въезда в страну оценили

Lenta.ruиещё 3

Требование Литвы к въезжающим россиянам подписывать документ с осуждением действий России на Украине полностью легитимно с юридической точки зрения и будет действовать, заявила адвокат и правозащитник Екатерина Кутузова. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что государство вправе самостоятельно определять порядок въезда иностранцев.

Требование Литвы осуждать действия России для въезда в страну оценили
© Лента.Ru

«С юридической точки зрения данная инициатива полностью легитимна, так как она основана на национальном суверенитете государства. Каждое государство обладает неотъемлемым правом самостоятельно определять порядок въезда иностранных граждан и устанавливать основания для отказа. Предлагаемые поправки к закону о санкциях вводят четкое правовое регулирование для публичных лиц, а отказ от подписи прямо установлен как основание для запрета на въезд», — пояснила адвокат.

По ее словам, несмотря на формальность подписи, документ выполняет несколько функций. Во-первых, это юридический фильтр, переводящий оценку благонадежности из субъективной плоскости в объективные критерии. Во-вторых, это инструмент мягкой силы и публичного давления, поскольку факт подписания и список подписавших планируется сделать открытыми.

«Это лишает артистов или спортсменов возможности сохранять двусмысленную позицию — подпись становится публичным заявлением», — заключила Кутузова.

Ранее министерство иностранных дел Литвы Вильнюс будет требовать от въезжающих в республику для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта россиян ставить подпись под документом с осуждением действий России на Украине. В случае отказа подписать бумагу гражданам будет закрыт въезд в страну.