Минэнерго Украины сообщило об отключениях света в трех областях

Отключения электричества зафиксированы в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины из-за повреждения объектов энергетики. Об этом сообщило Минэнерго страны.

По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, также обесточена часть потребителей на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

На Украине с конца прошлого года начались проблемы с электроснабжением на фоне масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводят многочасовые графики отключения света.