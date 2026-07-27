От россиян потребуют осудить политику Москвы для въезда в Литву

Министерство иностранных дел Литвы захотело требовать от россиян осудить политику Москвы для въезда в страну. Об этом пишет Delfi.

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«Предлагается, чтобы люди, которые хотят приехать в Литву (...), подписывали декларацию с осуждением российской агрессии против Украины», — передает издание слова литовского дипломатического ведомства.

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Отмечается, что отказавшимся подписывать документ въезд будет воспрещен, а изменения могут вступить в силу с 1 января 2027 года.

Ранее в июле главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулионис заявил, что на данный момент прямая угроза от России отсутствует.