Каждый новый шаг Трампа в иранской войне назван еще худшим

На каждом новом этапе в отношениях с Ираном выбор Трампа становится все хуже, констатирует аналитический материал CNN. Президент Дональд Трамп оказался на очередном перепутье в отношениях с Ираном. Но с каждым разом его возможности становятся все более ограниченными, а цена любого выбранного курса — все выше.

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В воскресенье администрация Трампа заявила, что пауза в авиаударах, которая длится уже третью ночь после 13 ночей непрерывных атак, была сделана для того, чтобы дать возможность для дипломатических переговоров. Однако она также предупредила, что «готова к бою» на случай возможной эскалации, отмечает CNN Politics.

Есть некоторые признаки дипломатической активности. Иран сообщил, что в последние дни провел переговоры с Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел. Но пока нет никаких признаков того, что Исламская Республика откажется от своего главного требования, которое и стало причиной последней вспышки напряженности в отношениях с США: она настаивает на контроле над судоходством в Ормузском проливе.

Трамп снова оказался в привычной для себя ситуации, констатирует CNN Politics. Он пытается добиться уступок от Ирана с помощью усиления атак. Но этот план работает не лучше, чем после первого раунда боевых действий. Он мог бы усилить давление, направив в регион сухопутные войска, что позволило бы США воспользоваться своим военным преимуществом. Но это чревато значительными потерями для США в и без того крайне непопулярной войне.

Спустя почти пять месяцев после начала войны, которая, по его словам, займет несколько недель, Трамп продолжает пытаться создать пространство для маневра против Тегерана. Но, похоже, все, что делает стратегия, - это оставляет ему меньше возможностей и делает выбор еще хуже.

А политическая обстановка накаляется. Скачок цен на нефть на прошлой неделе создает вероятность повышения стоимости бензина и усиления беспокойства для большинства американцев, которые выступают против войны, хотя нефть марки Brent, международный эталон, в воскресенье подешевела более чем на 5%. Альтернативному маршруту транспортировки нефти через Красное море в настоящее время угрожают йеменские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Тегераном, напоминает CNN Politics. Мировые запасы сырой нефти приближаются к критически низкому уровню, что вызывает опасения по поводу обострения энергетического кризиса. Все это разворачивается в преддверии быстро приближающихся промежуточных выборов в ноябре, на которых республиканцы Трампа уже сталкиваются с серьезными трудностями.

Как и в предыдущие недели, варианты Трампа кажутся неприемлемыми, продолжает CNN Politics. Это может объяснить его метания на прошлой неделе между угрозами применения огромной силы и заявлениями о том, что Иран умоляет о переговорах. Учитывая неспособность изменить геополитику войны, подобная риторика, похоже, больше направлена на внутреннюю аудиторию, чем на Тегеран.

Трамп все еще может принять решение продолжить свою резкую риторику на прошлой неделе, после расширения географии целей в Иране во время последней серии атак. Он мог бы попытаться еще сильнее задушить иранскую экономику, нанеся удары по транспортной инфраструктуре и электростанциям, признает CNN Politics. Но такой подход причинил бы еще больше страданий мирным жителям Ирана, которым Трамп, казалось, стремился помочь в начале войны. И даже некоторые из его приближенных считают, что это не заставит репрессивный режим в Тегеране пойти на уступки.

Закари Коэн и Джим Скиутто из CNN сообщили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн на встрече в Белом доме в пятницу выразили обеспокоенность по поводу эскалации конфликта. По словам источника, знакомого с ситуацией, и представителя администрации США, Кейн обеспокоен тем, как эскалация скажется на запасах боеприпасов. На прошлой неделе корреспондент CNN Кэти Бо Лиллис сообщила, что, по данным двух американских чиновников, знакомых с этими оценками, и ЦРУ, и Разведывательное управление Министерства обороны недавно пришли к выводу, что бомбардировки, подобные тем, что США применяли в последнее время, вряд ли изменят позицию Ирана на переговорах.

Еще один вариант — расширить экономическую блокаду иранских судов и портов, чтобы лишить иранское правительство финансирования и доходов, необходимых для поддержания военной машины Корпуса стражей исламской революции. Недостаток этого плана в том, что на его реализацию уйдут недели или месяцы, и он все равно может не повлиять на позицию Тегерана. Неясно, хватит ли у Трампа терпения и возможностей внутри страны, чтобы пойти по этому пути, отмечает CNN Politics. В ответ Иран, скорее всего, возобновит атаки на коммерческие танкеры в проливе, что усилит негативное влияние войны на мировую экономику и политическое давление в США.

Согласно третьему варианту развития событий, США могут попытаться возобновить действие меморандума о взаимопонимании, который был подписан в рамках краткосрочного перемирия. Однако Тегеран вряд ли согласится на это, если не добьется того, что, по его мнению, и было целью меморандума, — права регулировать и монетизировать судоходство в проливе. Это стало бы поражением для США, поскольку до начала войны этот важнейший водный путь был открыт. Тем временем Трамп столкнется с внутриполитической критикой со стороны «ястребов» во внешней политике, если будет замечен в том, что он предлагает Тегерану еще более выгодные условия, чем те, что были прописаны в первоначальном меморандуме о взаимопонимании, который предусматривал ослабление санкций и создание регионального фонда восстановления.

Похоже, все пытаются нащупать новый подход, отмечает CNN Politics.

Сенатор-республиканец Билл Кэссиди, например, заявил в воскресной программе «О положении в стране», что Трамп должен инициировать «национальный диалог, в рамках которого президент обратится к американскому народу и Конгрессу, а Конгресс поможет принять трудное решение. Есть ли другой путь?» Он сказал корреспонденту CNN Дане Баш, что надеется на решение, которое не даст Ирану возможности контролировать пролив и не заставит США тратить “десятки миллиардов долларов на то, что пока не принесло результатов”.

“Нам нужно что-то другое", - сказал Кэссиди.

Но главная загадка Трампа заключается в том, что после пяти месяцев войны никто так и не выдвинул приемлемого предложения о том, как могло бы выглядеть что-то другое. Белый дом поручил послу США в ООН Майку Уолцу разъяснить в воскресных токшоу меняющуюся стратегию администрации и поиск путей выхода из войны. Уолц обратил внимание на недавнее наращивание военной мощи на Ближнем Востоке, что усилило ожидания того, что Трамп может попытаться активизировать борьбу. “Режим должен верить президенту, когда он говорит: ”(мы) заперты и при деньгах“, и когда рассматриваются все варианты", - сказал он в интервью программе CBS "Лицом к нации”.

В программе NBC “Встреча с прессой” Уолц утверждал, что “Иран изолирован дипломатически, экономически и опустошен в военном отношении”. Он добавил: “Они никогда не были так слабы, и мы ведем переговоры с позиции силы”.

С военной точки зрения это может быть правдой, подчеркивает CNN Politics. Но асимметричный характер конфликта означает, что до тех пор, пока Иран может угрожать судам в проливе беспилотниками и ракетами, он способен повышать глобальные издержки войны. А тот факт, что его иранский режим продолжает существовать, несмотря на смерть верховного лидера Али Хаменеи, создает впечатление, что Иран по-прежнему силен в противостоянии с глобальной сверхдержавой в лице США.

Тем временем война в Иране продолжает оставаться камнем преткновения для администрации Трампа. Согласно новому опросу CBS News и YouGov, только 31% американцев заявили, что у них есть четкое представление о ситуации в Ормузском проливе. Лишь 40% опрошенных сказали, что у США есть преимущество в этом конфликте. А 76% заявили, что война с Ираном оказалась сложнее, чем ожидала администрация Трампа.

Однако Уолц настаивает на том, что главная цель президента — не дать Ирану получить ядерное оружие — будет признана в истории. «Иногда это оказывается сложнее, чем... ну, сложнее, чем планировалось изначально», — сказал он в интервью NBC.

На протяжении нескольких месяцев Трамп пытался добиться капитуляции Ирана, не втягивая США в наземные войны на Ближнем Востоке, которые он осуждал во время предвыборной кампании, напоминает CNN Politics. Но опыт показывает, что в рамках добровольно установленных ограничений на действия США войну, возможно, не удастся выиграть. Еще один шаг по лестнице эскалации может просто вернуть Трампа к той же незавидной дилемме. Но очевидного пути к мирному соглашению, которое отвечало бы целям США, нет.

Похоже, это ситуация без победителей, заключает CNN Politics.