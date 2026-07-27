Финский политик заявил о намерении получить гражданство России

Бывший депутат парламента Финляндии и основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен заявил о желании «построить в России новую жизнь». Его слова приводит РИА Новости.

Финский политик, выступавший против вступления Финляндии в НАТО, ранее переехал в Россию вместе с женой и получил статус беженца. По его словам, он ежедневно учит русский язык и хотел бы получить гражданство России.

«Планирую подать заявление на получение российского гражданства и нацелен построить здесь новую жизнь. Здесь живут приятные хорошие люди, это лучшее в России», - пояснил Ано Туртиайнен.

По его словам, он уже успел побывать в Ярославле, Твери, Петрозаводске, но основное время проводит в Москве. При этом политик считает жизнь в России свободной.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Финляндия разорвала экономические связи с Россией, приняла решение отказаться от нейтралитета и в апреле 2023 года вступила в НАТО.

А с ноября 2023 года были закрыты пункты пропуска на границе Финляндии и России. Срок закрытия пунктов пропуска неоднократно продлевался, а в апреле 2024 года их закрыли «до особого распоряжения».