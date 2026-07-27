Турция поддерживает контакты с США по урегулированию украинского конфликта

Турция готова выступать посредником по урегулированию конфликта на Украине и поддерживает контакты с США по этой теме. Об этом рассказал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

«Вопрос урегулирования украинского конфликта остается в нашей повестке. По этой теме поддерживаются необходимые контакты, в том числе с США», - пояснил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности своей страны вновь взять на себя роль площадки для переговоров между Россией и Украиной. Он добавил, что турецкие власти продолжат прилагать усилия для дипломатического урегулирования.

Еще в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров в Стамбуле и в ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако переговорный процесс в итоге был прерван по инициативе Киева.

В 2025 году прямые переговоры России и Украины в Стамбуле были возобновлены по инициативе российского президента Владимира Путина. В ходе них делегации договорились об обмене пленными и представили меморандумы, в которых изложили условия урегулирования. Однако Владимир Зеленский заявил о том, что украинские власти «не воспринимают всерьез» российский меморандум.