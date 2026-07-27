Стала известна потенциальная наследница сотен миллионов Эпштейна

Потенциальной наследницей активов американского финансиста Джеффри Эпштейна является уроженка Белоруссии Карина Шуляк. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Шуляк была последним человеком, которому Эпштейн звонил перед смертью в тюрьме в 2019 году. Утверждается, что она может унаследовать около $100 млн.

Несмотря на длительную связь с финансистом, против нее не было заведено никаких дел и она не называла себя его жертвой. На момент знакомства Шуляк, работавшей стоматологом, был 21 год.

Эпштейн помог Шуляк поступить в стоматологическую школу и при получении гражданства США — он считал, что самым быстрым способом получить грин-карту на тот момент был однополый брак.

В ходе расследования конгресс США обвинил Эпштейна в злоупотреблении иммиграционной системой и назвали брак Шуляк с американкой потенциально «иллюзорным». Однако власти не стали оспаривать процедуру получения женщиной гражданства.

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Подруга Шуляк рассказала, что сначала Эпштейн рассматривал уроженку Белоруссии как очередную жертву, однако их отношения развились иначе. Спустя несколько недель после знакомства женщина называла финансиста «замечательным человеком» и отказывалась принимать от него помощь. Но Эпштейн не принимал отказов и оплачивал Шуляк и ее подруге билеты на мюзиклы, ужины в ресторанах и вертолетную прогулку.

Незадолго до смерти Эпштейн внес правки в своей завещание, оставив Шуляк большую часть своего состояния в $600 млн.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

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