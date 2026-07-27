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ВС РФ сорвали у Хотени контратаку "полка смерти" ВСУ

Российские военные пресекли попытку контратаки подразделений ВСУ в районе поселка Хотень Сумской области, уничтожив штурмовую группу 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти». Об этом сообщает ТАСС.

По данным российских силовых структур, выдвижение украинских бойцов было своевременно обнаружено разведкой группировки «Север».

После этого по штурмовой группе нанесли комплексное огневое поражение, в результате которого она была уничтожена.

В Сиэттле из-за стрельбы погибли два человека

Два человека стали жертвами стрельбы на гастрономическом фестивале в общественном центре Seattle Center в американском Сиэтле. Об этом сообщает ТАСС.

По информации NBC News, в результате происшествия ранения получили как минимум пять человек в возрасте от двух до 56 лет.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Минэнерго США приняло меры из-за аномальной жары

Министерство энергетики США распорядилось принять экстренные меры по стабилизации работы энергосистем сразу в 17 штатах на фоне аномальной жары. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что решение направлено на предотвращение возможных перебоев с электроснабжением из-за резко возросшей нагрузки на энергосети.

С начала июля в ряде регионов США температура воздуха достигает 45 градусов Цельсия, что создает дополнительную нагрузку на энергетическую инфраструктуру.

МВД рассказало о новой схеме мошенников

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений, с помощью которой злоумышленники выманивают у покупателей дополнительные деньги. Об этом сообщает ТАСС.

После получения полной предоплаты аферисты заявляют, что их банковская карта якобы была заблокирована из-за перевода, и начинают обвинять покупателя в мошенничестве, требуя новых платежей.

В ведомстве призвали россиян тщательно проверять продавцов и не переводить деньги незнакомым лицам без гарантий сделки.

При атаке БПЛА на Белгород пострадали 12 человек

В результате атаки беспилотников на Белгород пострадали 12 мирных жителей, включая двоих детей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации оперативного штаба Белгородской области, одна из пострадавших получила осколочное ранение, медицинскую помощь ей оказали на месте происшествия.

Остальных раненых госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь, информация об их состоянии уточняется.