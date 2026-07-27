Раскрыты подробности о тяжелой болезни Джо Байдена

83-летний экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден борется с метастатическим раком. Политик заметно ослаб после лечения, сообщает издание The Washington Post.

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По данным журналистов, с тех пор, как Байден покинул кресло в Овальном кабинете, он находится узком кругу близких — родственников, давний друзей и помощников. Источники утверждают, что лечение от тяжелой болезни идет и помогает бывшему американскому лидеру, однако болезнь и последствия ее лечения лишили его сил.

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18 месяцев после президентства стали для Байдена омраченными недугом: все больше дней стало уходить на то, чтобы победить рак, тогда как остальное время он уделяет семье и усилиям по формированию своего наследия, передают анонимные источники.

Тем самым, экс-глава Белого дома и отличился среди своих предшественников, поскольку у него достаточно ограниченный график публичных выступлений, еще не создана масштабная благотворительная или политическая структура, а также не собраны средства на президентскую библиотеку. Эти факты оставляют ему все меньше возможностей повлиять на то, как запомнится его минувший срок на посту главы государства, считают журналисты WP.

«Вероятно, этой осенью будет сложнее скрывать свою слабость, когда Байден начнет продвижение мемуаров, публикация которых запланирована на 17 ноября, через две недели после промежуточных выборов. Время публикации вызвало беспокойство у некоторых друзей и бывших советников, которые опасаются не только за самочувствие Байдена, но и за то, насколько его видимые проблемы со здоровьем могут возродить ожесточенные споры 2024 года как раз в тот момент, когда демократы пытаются превратить выборы в референдум по поводу президента Дональда Трампа», — отмечают обозреватели.

Ранее супруга экс-президента США Джо Байдена Джилл заявила, что рак «дал метастазы в кости» и, по всей видимости, жить с онкологией ее муж будет до конца своих дней. По ее словам, бывший американский лидер «держится нормально».