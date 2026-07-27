Премьер Японии не знает причин снижения рейтинга своей поддержки

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призналась, что не знает, по каким причинам снижается рейтинг поддержки ее правительства.

"Причина [снижения рейтингов] неизвестна. Но мы будем учитывать общественное мнение", - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос депутатов в ходе прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента страны.

Большинство ведущих средств массовой информации Японии в последние несколько дней опубликовали результаты опросов общественного мнения, согласно которым уровень поддержки кабмина во главе с Такаити опустился до рекордно низкого показателя и составил 53,7%. Уровень неодобрения, напротив, достиг максимальной за все время работы администрации премьер-министра Такаити отметки в 33,7%.

В последние месяцы рейтинг поддержки Такаити последовательно снижается - это связывают со скандальными публикациями еженедельника "Сюкан бунсюн". Это издание утверждает, что близкие к Такаити сотрудники причастны к распространению клеветнических видеоматериалов о своих соперниках на состоявшихся в прошлом году выборах лидера правящей Либерально-демократической партии. Сама Такаити неоднократно отвергала такие обвинения.