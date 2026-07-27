В США предрекли ухудшение ситуации для Украины

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала заявил, что рост цен на углеводороды, вызванный событиями в Иране, приведёт к ослаблению поддержки Украины со стороны Запада.

По его словам, это создаст серьёзные проблемы для европейских экономик, и Европе придётся пересмотреть свою политику, сокращая помощь Киеву. Он отметил, что признаки этого уже видны, и в плане материальной поддержки это уже произошло с США.

Миршаймер также подчеркнул, что будущее Украины выглядит крайне мрачным, и крах киевского режима может наступить в обозримом будущем.

Ранее сообщалось, что экс-аналитик ЦРУ оценил положение наемников в рядах ВСУ.