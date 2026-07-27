В Иране заявили, что Киев просчитался, атаковав иранское судно

Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в социальной сети X заявил, что Киев пополнил список тех, кто просчитался, совершив нападение на иранское судно.

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В субботу иранский МИД сообщил, что Украина атаковала иранское торговое судно, в результате чего один моряк погиб и один получил ранения.

Азизи подчеркнул, что любая атака на Иран влечёт за собой расплату, и список тех, кто ошибся, продолжает пополняться.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал сообщения о нехватке у США боеприпасов для войны с Ираном.