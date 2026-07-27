Сестра Ким Чен Ына заявила о необратимости ядерного статуса КНДР

Статус КНДР как ядерного государства является окончательным и необратимым, а ядерный потенциал республики будет непрерывно укрепляться. Об этом заявила Ким Ё Чжон - заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

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"Кто что бы ни говорил, окончательны и необратимы статус и значение существования КНДР как ответственного ядерного государства, которое обеспечивает паритет сил и гарантирует геополитическую безопасность на Корейском полуострове и за его пределами. Ядерная мощь КНДР будет непрестанно обновляться без малейшей остановки", - подчеркнула она.

Заявление стало реакцией на документ председателя Регионального форума АСЕАН, в котором содержался призыв к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Ё Чжон выразила "серьезное недовольство" позицией форума и решительно отвергла ее.

Заведующая отделом ЦК ТПК подчеркнула, что закрепленный в конституции статус КНДР как ядерного государства невозможно изменить "одной бумагой, не имеющей никакого юридически обязательного характера". Она назвала приверженность США и их сателлитов денуклеаризации Корейского полуострова "поражением стратегического мышления" и "глупой мечтой", указав, что эта концепция давно утратила смысл во всех отношениях.

"Последовательна и ясна наша позиция: ядерные силы сдерживания является надежным щитом для суверенитета государства и лучшей гарантией для защиты государственной власти", - резюмировала Ким Ё Чжон.

Региональный форум АСЕАН служит площадкой для обсуждения вопросов политики и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В его работе участвуют страны АСЕАН и государства-партнеры.