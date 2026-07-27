Белый дом увидел угрозу нацбезопасности США в публикациях СМИ

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Белый дом заявил о возможной угрозе национальной безопасности США в случае публикации обновлённых данных Пентагона о расходе ракет-перехватчиков Patriot и THAAD с начала войны.

По словам источников, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн уже предупредил администрацию о сокращении запасов этих ракет.

Напомним, The New York Times сообщала, что Трамп отложил активизацию операции, чтобы избежать истощения арсеналов перехватчиков Patriot и других систем ПВО, и что на совещании 24 июля председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн предупредил об опасном уровне запасов в случае возобновления масштабных действий.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал сообщения о нехватке у США боеприпасов для войны с Ираном.