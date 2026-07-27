Стало известно, когда внедрят новую систему управления Газой

Созданный для урегулирования ситуации в секторе Газа Совет мира рассчитывает, что новую систему управления анклавом Палестины удастся начать внедрять уже в ближайшие месяцы. Соответствующее заявление этого органа размещено на его странице в X.

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"Международные стабилизационные силы сыграют решающую роль в расширении объемов гуманитарной помощи и усилий по восстановлению Газы. В ближайшие месяцы эти усилия выльются в конкретные шаги по внедрению новой модели управления, обеспечению безопасности и экономических возможностей", - отмечается в тексте.

Ранее кабинет безопасности Израиля принял решение, которое предоставляет возможность развертывания международного воинского контингента в секторе Газа. Высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов заявил, что одобряет это решение и рассчитывает на скорое размещение международного контингента и разоружение радикального палестинского движения ХАМАС.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках урегулирования ситуации в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира сформирован в соответствии с договоренностью между Израилем и ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он также будет заниматься предотвращением и погашением конфликтов в других регионах. Переход от первого ко второму этапу урегулирования в Газе, в том числе передача власти в анклаве специально созданному технократическому комитету, сейчас осложнен вопросом разоружения формирований ХАМАС.