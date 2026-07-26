СМИ: Хаменеи похвалил усилия «Хезболлы» в противостоянии Израилю

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи высказал похвалу в адрес ливанской радикальной группировки «Хезболла» за ее противостояние Израилю.

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Выдержки обращения иранского Верховного лидер опубликованы агентством Tasnim.

В ответе на письмо о верности, полученное Хаменеи от генерального секретаря «Хезболлы» и бойцов группировки, Верховный лидер Ирана похвалил стойкость ливанских радикалов и охарактеризовал их как «твердую скалу» в борьбе с еврейским государством.

Хаменеи добавил, что Исламская Республика сделала защиту ливанских бойцов частью своей стратегической политики.