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В Совбезе Белоруссии сделали заявление о ситуации на границе

Московский Комсомолец

Белорусская сторона не наблюдает никаких реальных признаков эскалации или ухудшения обстановки вблизи государственных рубежей республики, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

В Совбезе Белоруссии сделали заявление о ситуации на границе
© Московский Комсомолец
«Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим, но ничего не изменилось. Те группировки, которые были созданы вдоль западных границ и южных границ, они остались и имеют место быть», — сказал Александр Вольфович в эфире телеканала «Первый информационный».

По словам госсекретаря Совбеза, Минск не занимается концентрацией ударных соединений у границ и никому не угрожает, однако вооруженные силы продолжают плановую боевую подготовку.

«Наши соседи все-таки видят, что никакой реальной угрозы с территории Беларуси нет, мы никому не угрожаем и никакие группировки вдоль границ не сосредотачиваем. То, что касается военно-силового блока», — подчеркнул Александр Вольфович, добавив, что в республике регулярно проводятся плановые тренировки личного состава.