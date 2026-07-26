В Совбезе Белоруссии сделали заявление о ситуации на границе

Белорусская сторона не наблюдает никаких реальных признаков эскалации или ухудшения обстановки вблизи государственных рубежей республики, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

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«Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим, но ничего не изменилось. Те группировки, которые были созданы вдоль западных границ и южных границ, они остались и имеют место быть», — сказал Александр Вольфович в эфире телеканала «Первый информационный».

По словам госсекретаря Совбеза, Минск не занимается концентрацией ударных соединений у границ и никому не угрожает, однако вооруженные силы продолжают плановую боевую подготовку.