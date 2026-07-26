Глава Минюста ФРГ: Генпрокуратура будет расследовать дело о наезде в Берлине

Министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила, что расследованием дела о совершенном вечером 25 июля наезде автомобиля на группу людей в районе парка Тиргартен в Берлине займется Генпрокуратура ФРГ.

"Это ужасный повод, по которому мы собрались здесь сегодня", - сказала Хубиг журналистам в Берлине. "Теракт, произошедший вчера вечером, глубоко потряс всех нас", - добавила она.

Глава Минюста ФРГ подчеркнула, что расследование дела возьмет на себя Генеральный прокурор Германии. "Разумеется, мы будем преследовать виновных по всей строгости закона и привлечем их к суду", - констатировала она. Федеральный уполномоченный по делам потерпевших уже начал свою работу во взаимодействии с берлинскими властями, резюмировала Хубиг.

Инцидент произошел 25 июля около 22:00 (23:00 мск) в районе парка Тиргартен недалеко от Потсдамской площади. Подозреваемым является 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Баллут. Правоохранительные органы исходят из версии, что он, вероятно, является сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Глава МВД ФРГ Александер Добриндт заявил, что речь, по всей видимости, идет об исламистском террористическом акте. По его словам, подозреваемый также нападал на людей с мачете. В результате наезда погибла одна женщина, 29 человек пострадали.

Баллут ранее уже был судим за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации. Полиция объявила подозреваемого в розыск на всех границах ФРГ, опубликовав его фотографию. Усиленные проверки автомобилей проводятся на границе Германии с Польшей.