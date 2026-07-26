Аракчи пригрозил Украине после атаку ВСУ на иранское судно

Иран не оставит без ответа инцидент в Каспийском море, рассказал в соцсети X глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

В субботу, 25 июля, стало известно, что ВСУ атаковали иранское торговое судно. Один моряк погиб, один получил ранения.

По мнению министра, атака была совершена Украиной по наущению Израиля с целью втянуть Европу в войну с Ираном.

«В разговорах с главой евродипломатии Каей Каллас и главой МИД России Сергеем Лавровым я подчеркнул, что действия [Владимира Зеленского] не могут остаться без ответа», — подчеркнул Аракчи.

Ранее МИД Ирана назвал атаку на мирное судно нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, «который может еще больше разжечь пламя войны».

Каллас, в свою очередь, выразила обеспокоенность по поводу любого расширения зоны конфликта и подчеркнула важность продолжения консультаций между Евросоюзом и Ираном.