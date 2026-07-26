Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал теракт в Берлине, при котором погиб 1 человек и 29 пострадали, следствием нерегулируемой миграции.

"Это ужасно. Каждый нормальный человек должен немедленно осудить такой отвратительный теракт. Все такие нападения являются, к сожалению, следствием нерегулируемой миграции и политики Wir schaffen Das (Мы c этим справимся), которую многие годы проводил Евросоюз", - привел слова премьера новостной портал Idnes.

Увеличилось число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Берлине

Фразу Wir schaffen das! произнесла летом 2015 году, в период апогея миграционного кризиса в Европе, Ангела Меркель, находившаяся в то время на посту канцлера Германии. Таким образом она хотела заверить германскую общественность, что власти смогут обеспечить интеграцию сотен тысяч нелегальных беженцев, устремившихся в ФРГ и другие государства Западной Европы из стран Ближнего Востока и Азии.