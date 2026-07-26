Зеленский обновил цели для дальнобойных ударов по России

Украинские власти сформировали и утвердили обновленный перечень приоритетных целей для нанесения дальнобойных ударов по территории России, заявил Владимир Зеленский после совещания с военными.

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"Сегодня мы согласовали продолжение наших операций и обновили перечень приоритетных целей" — написал Зеленский в своем аккаунте в Telegram.

Зеленский утверждает, что дальность полета украинских беспилотников уже превысила три тысячи километров.

Президент России Владимир Путин, общаясь сегодня с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге, сказал, что сегодняшний украинский режим основан на идеологии крайнего национализма и неонацизма.

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"Нет ничего удивительного в агрессии Киева против мирных людей с учетом его приверженности неонацизму", - подчекнул российский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сегодня перспективы возможных мирных инициатив и новых переговорных формул, заявил, что реакция Москвы будет полностью зависеть от того, насколько предложенные условия соответствуют интересам России. Представитель Кремля также отметил, что Москва поддерживает рабочие каналы связи с американскими переговорщиками и ожидает конкретных предложений.