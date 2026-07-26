В Сирии высказались о будущем российских баз в стране

Будущее российских военных баз в Сирии еще обсуждается. Об этом заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera.

»Сирия пока не завершила обсуждение с РФ будущего российских военных баз в САР», — сказал он.

На территории Сирии остаются два ключевых российских военных объекта: авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Их правовой статус и формат дальнейшего использования продолжают согласовываться переходным правительством Сирии.

Тема дальнейшего присутствия российских войск активно обсуждалась в ходе личного визита сирийского лидера в Москву и его переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Зачем России базы в Сирии после поражения Асада?

В июне заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко заявлял, что российский военный контингент продолжает находиться в Сирии, так как его присутствие было согласовано с предыдущим руководством страны, а нынешние власти официально не отменяли это решение.