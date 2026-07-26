Уолтц: США и Саудовская Аравия обсуждают нормализацию отношений Эр-Рияда с Израилем

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия ведут обсуждение нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем. Об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц.

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"Положения сделки (о ядерной программе Эр-Рияда - прим. ТАСС) установлены, но мы находимся в процессе обсуждений с саудовцами нормализации отношений с Израилем", - сказал он в эфире телеканала NBC News.

Министерство энергетики США 22 июля распространило заявление, согласно которому США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства. В заявлении подчеркивается, что соглашение передано на рассмотрение Конгресса США. Как отмечается в документе, оно рассчитано на несколько десятилетий и призвано "открыть американским компаниям широкие возможности для участия в саудовской программе развития атомной энергетики".

На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовской Аравии для реализации соглашения необходимо присоединиться к Авраамовым соглашениям и что сделка не подразумевает обогащение ядерного материала. По данным телеканала CNN, это заявление стало сюрпризом для переговорщиков от американской администрации, Эр-Рияд также не ожидал такого шага.