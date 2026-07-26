За конфликт на Украине несут ответственность США и Европа, а не Россия, рассказал журналистам Courrier Japan историк Эммануэль Тодд.

По его словам, президент РФ Владимир Путин не несет никакой ответственности за тот хаос, что творится на планете.

«Это Соединенные Штаты и европейские державы спровоцировали Россию на конфликт», — подчеркнул Тодд.

По его оценке, лидеры ряда западных демократий ведут себя иррационально, их действия и высказывания выходят за рамки здравого смысла.

Эммануэль Тодд — французский историк, социолог, демограф и политолог. Родился в 1951 году, окончил Институт политических исследований в Париже, затем получил в Кембридже степень доктора наук.

Прославился тем, что в 1976 году, в 25 лет, опубликовал книгу «Последнее падение: эссе о разложении советской сферы» (La chute finale: Essai sur la decomposition de la sphere sovietique).

Молодой ученый, проанализировав демографические и экономические показатели (в том числе рост младенческой смертности, уровень самоубийств, экономическую производительность), предсказал распад СССР примерно через 10–15 лет — и прогноз сбылся.

В дальнейшем, исследователь предсказал «арабскую весну», финансовый кризис 2008 года, приход Дональда Трампа к власти в США, выход Великобритании из ЕС.

Значительная часть новых прогнозов Тодда посвящена России. По его словам, Запад недооценил прочность страны, не учел то, что санкции могут не оказать нужного влияния на российскую экономику. В связи с этим, предположил он, Москва добьется поставленных целей, а Запад потерпит поражение.