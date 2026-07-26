Японцы стали переводить вывески на русский язык из-за наплыва российских туристов

Сейчас в крупных японских городах, включая Токио и Тояму, все чаще можно встретить указатели, меню и информационные таблички на русском языке. Переводятся не только навигационные знаки, но и правила поведения для туристов. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

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Ранее подобная практика была распространена в основном на острове Хоккайдо из-за его географической близости к Сахалину и давних торговых связей. Однако теперь она охватывает всю Японию на фоне значительного увеличения числа путешественников из России.

По данным за первое полугодие 2026 года, Японию посетили 104,4 тысячи российских туристов, что на 24,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При сохранении текущей динамики по итогам года будет установлен новый рекорд, превысив прошлогодний показатель в 195 тысяч поездок, говорится в публикации.

Путешествие в Страну восходящего солнца для граждан России нередко становится культурным шоком, так как она сильно отличается от любого другого направления. Так, по словам российской блогерши Елены, в Японии «все кажется нереальным».