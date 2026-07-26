Трампа хотели убедить, что США должны начать войну в Ливане
Умерший американский «сенатор-ястреб» Линдси Грэм* пытался склонить президента США Дональда Трампа к войне против движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неопубликованные видеоматериалы.
Издание ссылается на неопубликованные кадры из документального фильма о «сенаторе-ястребе», съемки которого велись вплоть до его кончины.
WSJ пишет, что сенатор Грэм* планировал отправиться во Флориду в начале марта, чтобы убедить президента Трампа присоединиться к Израилю в войне с «Хезболлой» в Ливане.
Однако его отговорил от этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. В телефонном разговоре (попавшем в фильм) он заявил Грэму*, что вовлечение США в эту операцию в разгар войны с Ираном — это «слишком радикально и слишком быстро».
Нетаньяху добавил, что «сейчас мы сосредоточены на Иране», и поэтому расширение войны с «Хезболлой» «не в наших интересах».
«Это действительно хороший совет», — ответил Грэм.*
WSJ отмечает, что на кадрах в этот момент виден его сенаторский кабинет, Он «заставлен кепками Трампа, завален бумагами и пачками арахиса Planters, а на полке стоит бутылка бурбона».
В июле сенатор Грэм скончался, вернувшись из поездки на Украину. Ему был 71 года, медики заключили, что причиной стало сердечно-сосудистое заболевание.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов