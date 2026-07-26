Глава МВД Германии высказался о теракте в Берлине

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что совершенный в вечером 25 июля наезд на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, является исламистским террористическим актом.

"Все, что мы здесь видим, указывает на то, что мы столкнулись с исламистским террористическим актом. Нам известно, что подозреваемый, Абдул Баллут, находится в бегах. Это важная информация, поскольку она означает, что в настоящее время мы задействовали максимум сил полиции - как полиции Берлина, так и федеральной полиции. Причем не только в самом Берлине, но и на вокзалах, в аэропортах и на границах", - заявил Добриндт журналистам.

Он поблагодарил сотрудников экстренных служб и всех, кто оказывал первую помощь после наезда. Министр отметил, что "под удар попали люди, которые либо просто находились в парке Тиргартен, либо шли в сторону фестивальной зоны или возвращались с нее". "Анализ детального маршрута движения автомобиля продолжается прямо сейчас. Пока мы можем лишь предполагать, как именно пролегал его путь здесь, в Тиргартене", - резюмировал министр.

Инцидент произошел 25 июля около 22:00 (23:00 мск) в районе парка Тиргартен недалеко от Потсдамской площади. Подозреваемым является 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Баллут. Правоохранительные органы исходят из версии о том, что он действовал по исламистским мотивам и, вероятно, является сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Баллут ранее уже был судим за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации.

Как сообщала газета Bild, мобильный телефон подозреваемого, вероятно, находится в распоряжении полиции. Он был обнаружен в автомобиле, использованном при совершении наезда. Полиция объявила подозреваемого в розыск на всех границах Германии, опубликовав его фотографию. Усиленные проверки автомобилей проводятся на границе ФРГ с Польшей.