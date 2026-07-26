Азаров рассказал, кто контролирует Украину и принимает решения

Протестные митинги на Украине, захлестнувшие ряд городов после внезапной отставки правительства, не повлияли на принятие решений Владимиром Зеленским, рассказал журналистам бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, непопулярные решения украинского лидера нередко приводят к массовым протестам.

Так, люди выходили на улицы после принятия закона об антикоррупционных ведомствах, после увольнения экс-главы Минобороны Украины Михаила Федорова, после потери связи с родными на фронте.

После митингов Зеленский, отмечают журналисты, неоднократно «откатывал» указы, проводил кадровые перестановки.

«Не следует думать, что именно «картонный майдан» на что-то подвиг Зеленского, его подвигли на такие решения, прежде всего, его кураторы», — разъяснил Азаров.

По его мнению, высшие руководители западные держав, такие как президент США Дональд Трамп, с высокой долей вероятности не вмешиваются в политику Украины.

«Там есть, кому рассуждать. А уже реализуют эти установки спецслужбы», — уточнил бывший премьер.

Азаров констатировал, что англичане и американцы работают совместно по принятию решений по Украине.