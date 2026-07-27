"Расчетливо и жалко": британцы в шоке от очередной выходки Меган Маркл

Меган Маркл появилась в австралийской версии кулинарного шоу "Мастер шеф", где в эфире состоялся видеозвонок с принцем Гарри. Поступок герцога и герцогини Сассекских, требующих защиты частной жизни, разозлил британцев. Многие в шоке от двуличия экс-актрисы и ее мужа.

Меган, чей бренд As Ever выпускает товары, связанные с кулинарией, неожиданно появилась в воскресном выпуске программы. Одним из моментов шоу стал якобы спонтанный видеозвонок от принца Гарри.

Во время эпизода один из сотрудников съёмочной группы передал Меган телефон со словами: "У нас звонок в студию". Сначала герцогиня выглядела немного озадаченной, однако, увидев на экране Гарри, широко улыбнулась и сказала: "Привет, любовь моя!" На что принц ответил традиционным австралийским приветствием.

После этого супруги обменялись несколькими шутливыми репликами, что вызвало восторг у зрителей в студии. Но эксперты и поклонники королевской семьи раскритиковали этот момент. В интервью The News International известный шеф-повар Джеймсон Стокс заявил, что между Гарри и Меган "не было никакой искренности". По его словам, всё выглядело "холодно, расчётливо и жалко".

Стокс, которого журнал GQ включал в число лучших шеф-поваров мира, также отметил, что подобное поведение противоречит заявлениям Меган о стремлении к приватности. "В один день она требует уважать её частную жизнь, а уже на следующий появляется вместе с детьми ради фотосессий. Ей пора взяться за ум", — подчеркнул кулинар.

С ним согласились тысячи британцев. Народ оставляет комментарии в Сети, критикуя Сассекских.