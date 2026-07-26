Новый премьер Британии сделал дерзкое заявление о США

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем рассказал журналистам, что не побоится выступить против президента США Дональда Трампа, осмелится возразить ему в случае необходимости. Об этом пишет The Guardian.

Первые телефонные переговоры лидеров Британии и США прошли 20 июля. Стороны договорились в ближайшее время провести личную встречу.

Глава кабмина поделился с репортерами впечатлениями от беседы с американским лидером. Он отметил, что первый контакт оказался успешным, президент показался ему «очень приветливым».

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Вместе с тем, премьер уклонился от ответа на вопрос о том, доверяет ли он Трампу.

«Я не могу в любой момент сказать, что не буду придерживаться иного мнения, отличного от его [Трампа], что мне не придется озвучивать другую идею, которая будет правильной для Британии», — подчеркнул премьер.

На вопрос о том, готов ли он критиковать американского лидера, если сочтет это необходимым, глава правительства ответил: «Конечно». Он пояснил, что обязан защищать национальные интересы королевства превыше всего.

Автор статьи разъяснил, что Бернем придерживается политики своего предшественника Кира Стармера по ряду вопросов, в частности, по Ближнему Востоку.

В связи с этим, между новым премьером и Трампом может возникнуть напряженность — президент жестко критиковал бывшего главу кабмина за нежелание поддерживать Вашингтон в конфликте, констатировал обозреватель.