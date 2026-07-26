Новый министр образования Индии вступил в должность

Новый министр образования Индии Пралхад Джоши официально вступил в должность, сменив Дхармендру Прадхана, ушедшего в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных заданий, сообщает индийская пресса. Джоши сохранил за собой портфели министерств по делам потребителей, продовольствия и возобновляемой энергии. В первый день он провел совещание с сотрудниками ведомства.

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Организаторы молодежных протестов из движения Cockroach Janta Party объявили о прекращении акций после новостей об отставке Прадхана. Все 18 станций метро Нью-Дели, ранее закрытые из-за соображений безопасности, вновь открыты.

Ограничения движения транспорта в районе обсерватории Джантар-Мантар сняты. Однако там остаются отдельные группы активистов, празднующие отставку Прадхана.

В мае национальный экзамен NEET-UG сдавали более 2,2 млн абитуриентов. После подтверждения утечки заданий результаты аннулировали, что вызвало массовые протесты.

Власти согласились выполнить основные требования протестующих, включая компенсации семьям погибших абитуриентов и прекращение уголовного преследования участников акций.

В 2025 году в Индии уже фиксировался скандал с утечкой экзаменационных материалов, но тогда он не привел к отставке министра. Кроме того, в июне 2026 года правительство анонсировало реформу системы национального тестирования для предотвращения подобных инцидентов.