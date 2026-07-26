Москва с самого начала украинского конфликта неизменно выступала за его урегулирование путем полноценных переговоров, а не временного прекращения огня, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос на своей странице на платформе X.

«Оставляя в стороне условия, в которых, на мой взгляд, больше гибкости, чем люди думают, с 2022 года Россия последовательно придерживается позиции, что единственным приемлемым сценарием прекращения войны является урегулирование путем переговоров, а не простое прекращение огня или какой-либо другой вид перемирия», — написал Марк Эпископос в своем аккаунте в X.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ранее неоднократно отмечал, что российская сторона неизменно отдает приоритет дипломатическим методам разрешения кризиса. При этом глава внешнеполитического ведомства констатировал, что Москва ничего не может сделать, если Вашингтон согласился с мнением европейцев о том, что договоренности в Анкоридже уже не актуальны.