"Необходимо сбить": Зеленский в панике обратился к Западу после ночного удара

Владимир Зеленский заявил о критической нехватке средств противовоздушной обороны и призвал западных партнеров ускорить передачу зенитных комплексов для отражения ударов.

По его словам, "необходимо сбить ставку России" на баллистические удары.

"Для этого очень важно, чтобы пакеты антибаллистики поступали вовремя. Каждая ракета-перехватчик сейчас практически помогает сохранять жизнь людей, если она находится здесь, в украинских системах, а не на складах партнеров", — написал он в своем аккаунте в Telegram.

По словам украинского лидера, за прошедшую неделю военные объекты и инфраструктура в различных регионах страны подвергались массированным обстрелам с применением беспилотников, управляемых авиабомб и ракет разной модификации. Зеленский подчеркнул, что Киев ежедневно ведет переговоры с международными союзниками, добиваясь оперативных поставок систем перехвата.

Сегодня утром Министерство обороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. По данным ведомства, в столице были поражены промышленное предприятие, производившее комплектующие и беспилотники различных модификаций, а также цех сборки дронов. Кроме того, в порту Черноморска уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинских войск.