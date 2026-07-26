Антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) не позволяют Испании, которая охвачена масштабными пожарами, привлекать эффективные российские вертолеты Ка-32 для борьбы с огнем.

Проблему санкционной политики Европы назвал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, опубликовав пост в социальной сети X.

«Санкции ЕС против России фактически вывели из строя парк вертолетов Ка-32, которые использовались в Испании для тушения лесных пожаров (...) Люди должны знать, как ЕС приносит их в жертву из-за глупой русофобской идеологии», — написал Филиппо.

По словам политика, речь идет о примерно 10 вертолетах, которые находятся в собственности частных компаний. Филиппо отметил, что в 2022 году Европейское агентство безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификата на вертолеты этого типа, а санкции Евросоюза от 2024 года лишили владельцев возможности заказывать к ним запчасти и приглашать российских специалистов для обслуживания бортов.

24 июля был объявлен режим ЧС общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила из-за распространения лесных пожаров.

Ранее стало известно, что в рамках 21-го пакета санкций Евросоюз расширил ограничения против российской металлургии и золотодобычи. Также ввели рестрикции в отношении 170 организаций и 48 физических лиц, заморозили активы и запретили предоставлять средства 94 банкам и 33 крупным кредитно-финансовым организациям в России.