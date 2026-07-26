В Иране выступили с новым заявлением по ситуации в Ормузе

Иран продолжает контролировать акваторию Ормуза, невзирая на провокации США. Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил еще шесть судов в проливе. Об этом в воскресенье сообщает телерадиокомпания IRIB.

Телерадиокомпания отмечает, что Иран по-прежнему контролирует акваторию Персидского залива и Ормузского пролива площадью 240 тысяч кв. км. Непрерывный мониторинг ведут Военно-морские силы КСИР.

Сегодня «ни одно судно не может пройти без принятия установленных правил и предписаний».

При этом армия США осуществляет «попытки и провокации с целью изменить маршрут кораблей». В ответ звучат «предупредительные выстрелы», что вынуждает судно-нарушитель повернуть назад.

«За последние 24 часа 6 кораблей после получения решительного предупреждения от КСИР были вынуждены встать на якорь и подчиниться инструкциям Ирана», — сообщает IRIB.

Ранее в Иране сообщили о политике в отношении соседей по региону после конфликта с США.