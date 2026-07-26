На юго-западе Франции продолжается борьба с катастрофическими лесными пожарами, которые вынудили власти провести массовую эвакуацию населения в департаменте Жиронда. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что этим летом страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.

По данным телеканала BFMTV, с начала возгораний огонь уничтожил 42 тысячи га территории, а число эвакуированных достигло 220 тысяч человек. Сильный пожар, охвативший окрестности бассейна Аркашон и приблизившийся к окраинам мегаполиса Бордо, продолжает распространяться, несмотря на усилия спасательных служб.

Ночью были эвакуированы дополнительные муниципалитеты, расположенные на юго-востоке бассейна Аркашон и вблизи городской агломерации Бордо, включая населённые пункты Маршеприм, Ле-Барп, Биганос, Миос и Сестас.

Для тушения пожаров мобилизованы не только профессиональные пожарные расчёты, но и значительные силы жандармерии. В Жиронде задействованы 950 жандармов, ещё 400 — в соседних Ландах. Силовики выполняют широкий спектр задач: проводят эвакуацию населения, обеспечивают охрану покинутых районов, контролируют транспортные потоки и сопровождают граждан, которым разрешено вернуться в свои дома. Несмотря на масштабные усилия, ситуация остаётся сложной из-за аномальной жары и сухой погоды.

Ранее в Махачкале трое детей погибли, отравившись газом. Не осознавая опасности, они спровоцировали утечку бытового газа.