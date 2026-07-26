Врезавшийся в толпу в Берлине исламист только вышел из тюрьмы

Главным подозреваемым в жестоком наезде на толпу людей в центре Берлина оказался 21-летний исламист Абдул Б., который всего за пару месяцев до этого вышел на свободу из молодежной тюрьмы, сообщает газета Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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«Подозреваемый Абдул Б. родился в 2005 году и был освобожден из исправительного учреждения для молодежи только в мае 2026 года», — говорится в публикации издания.

Трагедия развернулась поздно вечером в субботу в районе столичного парка Тиргартен, где проходило массовое мероприятие с участием сотен тысяч человек. Белый фургон на большой скорости влетел в толпу празднующих, после чего протаранил дерево. Водителю удалось бросить машину и скрыться с места преступления. По последним официальным данным, в результате теракта погибла женщина, еще 17 человек получили ранения разной степени тяжести.

По информации издания Welt, молодой отморозок давно попал в поле зрения силовиков из-за плотных связей с местным исламистским подпольем.

Телеканал NTV передает со ссылкой на полицию, что использованный в атаке фургон был личным транспортным средством, а не арендованным, как предполагалось в первые часы. Сейчас оперативные службы выясняют, кто именно сидел за рулем в момент удара и кому принадлежит машина. Прошлой ночью немецкий спецназ штурмовал квартиру подозреваемого в берлинском районе Шенеберг, а также провел обыск у его сестры, однако задержать преступника по горячим следам не удалось.