Решение закрыть российско-финскую границу обернулось катастрофой для Финляндии и ее экономики. Власти пошли на поводу у Запада, презрев национальные интересы. Об этом заявил переехавший в Россию экс-депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, сообщает РИА Новости.

В интервью политик отметил, что Финляндия превратилась в марионеточное государство, и решение перекрыть границы не было самостоятельным.

«Закрытие границы стало катастрофой для граждан Финляндии и ее экономики. Все причины, по которым это сделано, — лишь отговорки и провокация. Приказ на подобные вещи идет с Запада», — сказал Туртиайнен.

По его мнению, россиянин, приехавший сейчас в Финляндию, разочаруется увиденным.

Переехавший в Россию экс-депутат Финляндии сделал необычное заявление

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. Он основатель партии «Власть принадлежит народу», выступавшей за добрососедские отношения с Россией и против вступления в НАТО.

В конце 2025 года политик с супругой переехали в Россию и получили статус беженцев.