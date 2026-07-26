Синоптики пообещали США температурную катастрофу до +48 градусов

Над США нависла угроза температурной катастрофы — тепловой купол охватит территорию от Аризоны и Техаса до Скалистых гор, где температура поднимется выше 38 градусов, сообщает Daily Mail со ссылкой на синоптиков AccuWeather. В Финиксе ожидается до 48 градусов — это экстремальное значение, превышающее показатели пустыни Сахара. Жара продержится несколько дней и затронет крупнейшие города западной части страны.

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По ощущениям, люди столкнутся с еще более сильным зноем. Такие условия могут вызвать тепловые судороги, истощение организма или тепловой удар у тех, кто подвергается их влиянию длительное время.

На восточной границе аномалии ожидаются грозы. Синоптики уточнили, что купол будет двигаться на запад, но к концу лета исчезнет.

Причина экстремальной жары — сочетание двух природных факторов. Засуха высушила почву, которая теперь интенсивно нагревается под солнцем. Одновременно явление Эль-Ниньо препятствует выпадению осадков.

Эти два процесса усиливают друг друга, создавая смертельную ловушку для живых организмов и инфраструктуры. Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности.

До этого аналогичная жара охватила юг Европы, где температура превышала 40 градусов в Греции и Испании. Кроме того, в июне 2026 года Национальная метеорологическая служба США уже предупреждала об аномальном нагреве на юго-западе страны.