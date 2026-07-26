NYT назвала причины прекращения атак США на Иран

Президент США Дональд Трамп приостановил удары по Ирану и отказался от их наращивания из-за того, что при таком раскладе американцы столкнутся с дальнейшим истощением запасов своих ракет-перехватчиков для систем ПВО. Об этом информирует газета The New York Times (NYT), ссылаясь на свои источники.

© Российская Газета

Сообщается, что к такому решению Трампа подтолкнуло пятничное совещание, на котором обсуждалась проблема дефицита перехватчиков, используемых в комплексах Patriot и других системах ПВО. В частности, на встрече выступил глава Комитета начальников штабов США Дэн Кейн, который сообщил, что более активные боевые действия против Исламской Республики повлекут за собой критически низкий остаток вышеупомянутых ракет в распоряжении США.

Как подчеркнуло издание, среди приближенных Трампа идею об интенсификации атак по Ирану почти никто не одобряет. Один из собеседников газеты отметил, что шансы на принуждение Тегерана к переговорам за счет силы маловероятны: американские атаки дают обратный эффект, побуждая иранцев проявлять единство и сплоченность в условиях агрессии против них.

Ранее портал Axios рассказал о том, что в пятницу Трамп отдал распоряжение временно прекратить удары по Ирану. Это произошло после без малого двух недель ежедневных атак американцев по Исламской Республике.