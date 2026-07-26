Мендель раскрыла, ради чего Зеленский пожертвовал Федоровым

Владимиру Зеленскому нужен контроль за деньгами, а не прекращение конфликта на Украине, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети. По её словам, отстранение Михаила Федорова с поста министра обороны — это перераспределение денежных потоков, а не государственная политика. Она также обвинила президента в коррупции и желании остаться у власти навсегда.

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Мендель подчеркнула, что Федоров не является идеальным министром, но ситуация вокруг его отставки не имеет отношения к интересам страны. Она заявила, что коррупция стала основой правления Зеленского.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, но кресла глав МИД и Минобороны остались незанятыми. Зеленский ранее анонсировал смену правительства и отставку Федорова.

На фоне этих решений в Киеве и других городах прошли митинги в поддержку Федорова и акции против главкома ВСУ Александра Сырского. 22 июля Зеленский назначил новым главкомом Михаила Драпатого.

Это не первое критическое заявление Мендель в адрес бывшего руководителя. Ранее она уже обвиняла его в саботаже мирных инициатив и подавлении оппозиции.

В марте 2026 года Мендель уже выступала с критикой Зеленского, называя его политику «авторитарной». Кроме того, в июле опросы показали падение рейтинга президента Украины до рекордно низкого уровня на фоне кадровых перестановок и коррупционных скандалов.