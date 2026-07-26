Вице-президент США предупредил об эскалации конфликта с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на совещании в Белом доме выразил обеспокоенность возможной эскалацией военного конфликта с Ираном, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, 24 июля на совещании с участием президента США Дональда Трампа Вэнс и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн озвучили свои опасения в связи с потенциальной эскалацией конфликта. Кейн обратил внимание участников встречи на то, что расширение операции еще больше истощит американские запасы боеприпасов, отмечает CNN.

Источник в Пентагоне подтвердил телекомпании, что "операции приостановлены". Неизвестно, что именно побудило военное министерство взять паузу в нанесении ударов по Ирану. Согласно сведениям CNN, страны Персидского залива обращались к американской администрации с просьбой проявить сдержанность в конфликте с Ираном. Трамп в частном порядке поручил американским переговорщикам продолжать контакты с Тегераном, сообщил один из источников телекомпании.

Ранее президент США заявлял, что рассматривает возможность возобновить полномасштабные боевые действия в отношении Ирана и осуществить "массированную атаку" на исламскую республику. Позднее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что хозяин Белого дома решил повременить с эскалацией конфликта.